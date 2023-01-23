『ホーム＆キッチン 大一鋼業 マーキーポリス プラスフック 5個 PH-5 シルバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 24分に出品され03月28日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パソコン用ドライブケース

【商品名】

5個セット変換名人 スリム光学ドライブケース(SATA) DC-SS/U2



【商品説明】

・接続形態：外付 / インターフェース：USB2.0 / 対応ドライブ：汎用 / 搭載ドライブ：5.25インチSerialATA / 搭載可能数：1



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。