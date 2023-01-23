『プール ビニールプール 大型 家庭用 自動膨張 PVC材質 安全無毒 エアープール スイミングプール 折り畳み式 子供用 大人用 水遊び 猛【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 03時 12分に出品され04月03日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,939円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プール ビニールプール 大型 家庭用 自動膨張 PVC材質 安全無毒 エアープール スイミングプール 折り畳み式 子供用 大人用 水遊び 猛
【商品説明】
・【3つの独立した空気室】独立した空気室は安全で信頼性があり、短時間で簡単に空気を注入できます。3気室の構造で、各気室は空気入りと自由流動の排気ブレーキが付きますので、空気の漏れることを防止できます。
・【PVC材質&耐久性】ファミリープールは人体に無害、且つ靱性の持つインポートPVC素材を使い、破れや裂けに強く、水漏れや空気漏れを防ぎ、安全感があります。通気性もよい臭いがなく、安心です。
・【空気・水抜きが簡単】排水栓がついている大型プールは、底の栓を開くだけで水を抜くことができます。空気を抜く時もカンタンです、栓を開けると自動で空気が抜け、片付けがとても楽です。
・【自動膨張エアープール】ワイヤレスのエアポンプが付き、蓄電式の手動不要でアウトドアにも使用できます。ワンボタンで自動的に空気を充填して成形できます。手動で空気を入れる手間を省きます。
・【衛生な水泳環境】自宅でいつでもレジャープールを作れて
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落札価格7939円
334 入札履歴
終了
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