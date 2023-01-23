プール ビニールプール 大型 家庭用 自動膨張 PVC材質 安全無毒 エアープール スイミングプール 折り畳み式 子供用 大人用 水遊び 猛【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

プール ビニールプール 大型 家庭用 自動膨張 PVC材質 安全無毒 エアープール スイミングプール 折り畳み式 子供用 大人用 水遊び 猛



【商品説明】

・【3つの独立した空気室】独立した空気室は安全で信頼性があり、短時間で簡単に空気を注入できます。3気室の構造で、各気室は空気入りと自由流動の排気ブレーキが付きますので、空気の漏れることを防止できます。

・【PVC材質&耐久性】ファミリープールは人体に無害、且つ靱性の持つインポートPVC素材を使い、破れや裂けに強く、水漏れや空気漏れを防ぎ、安全感があります。通気性もよい臭いがなく、安心です。

・【空気・水抜きが簡単】排水栓がついている大型プールは、底の栓を開くだけで水を抜くことができます。空気を抜く時もカンタンです、栓を開けると自動で空気が抜け、片付けがとても楽です。

・【自動膨張エアープール】ワイヤレスのエアポンプが付き、蓄電式の手動不要でアウトドアにも使用できます。ワンボタンで自動的に空気を充填して成形できます。手動で空気を入れる手間を省きます。

・【衛生な水泳環境】自宅でいつでもレジャープールを作れて