the GazettE／『LIVE TOUR 18-19 THE NINTH／FINAL「第九」LIVE AT 09.23 YOKOHAMA ARENA』（初回生産限定盤） [Blu-ray]【お歳暮】

商品情報

種別:Blu-ray 音楽邦楽ロック 発売日:2020/03/04 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2019/09/25 the GazettE the GazettE/ガゼット映像作品 特典:特製LPサイズ仕様/撮り下ろしPHOTO BOOK 内容:99.999(SE)/Falling/NINTH ODD SMELL/GUSH/CLEVER MONKEY/GABRIEL ON THE GALLOWS/裏切る舌/THE MORTAL/虚 蜩/その声は脆く/BABYLON’S TABOO/DOGMA/INCUBUS/TWO OF A KIND/UGLY/ABHOR GOD/関東土下座組合/GO TO HELL(EN)/INSIDE BEAST(EN)/貴女ノ為ノ此ノ命(EN)/HEADACHE MAN(EN)/ATTITUDE(EN)/TOMORROW NEVER DIES(EN)/UNFINISHED(WEN) 解説:ヴィジュアル系ロックバンド、the GazettE(ガゼット)。2002年に結成。2005年にシングル「Cassis」でメジャーデビュー。ライブ活動やワールドツアーを開催したり、大型フェスに参加したりと、精力的に活動。また、音楽番組に出演したり、映画、アニメとのタイアップなど、幅広く活躍し着々と支持を集めている。本作は、最新アルバム「NINTH」を掲げ、2018年7月から1年以上、全世界60公演に渡るロングツアーのファイナル・