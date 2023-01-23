『ウベックス スポーツ用サングラス・ゴーグル sportstyle 235 ライノー/ディープスペースマット one size【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 55分に出品され03月27日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,939円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウベックス スポーツ用サングラス・ゴーグル sportstyle 235 ライノー/ディープスペースマット one size
【商品説明】
・400nmまでのUV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名の由来はuv-ex =UltraViolet EXcluded（紫外線の遮断）です。
・レンズ内側にコーティングされた独自のくもり止めコーティング「supravision」により、視界を鮮明に保ちます。
・可視光線透過率 20%
・表面にナノコーティングを施し、傷や汚れから保護します。また、水洗いで簡単にお手入れができます。
・調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 16.10 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7939円
584 入札履歴
終了
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