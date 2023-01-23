『ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 28cm スフィア ベース 95639【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 15時 58分に出品され03月03日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,939円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 28cm スフィア ベース 95639



【ブランド】

Nachtmann (ナハトマン)



【商品説明】

・"素材":クリスタルガラス

・"製法":マシンメイド

・サイズ:"高さ":28cm



【サイズ】

高さ : 20.07 cm

横幅 : 20.57 cm

奥行 : 30.73 cm

重量 : 3.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。