『ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 28cm スフィア ベース 95639【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 15時 58分に出品され03月03日 15時 58分に終了予定です。即決価格は7,939円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 28cm スフィア ベース 95639
【ブランド】
Nachtmann (ナハトマン)
【商品説明】
・"素材":クリスタルガラス
・"製法":マシンメイド
・サイズ:"高さ":28cm
【サイズ】
高さ : 20.07 cm
横幅 : 20.57 cm
奥行 : 30.73 cm
重量 : 3.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 40 cm 幅 15 cm 大きい 2300010
¥ 7938
正規輸入品ロイヤルコペンハーゲン ブルーパルメッテ ベース ( 花瓶 ) 結婚祝い プレゼント 1017428
¥ 7937
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 27.5 cm 幅 11 cm 大きい 2300089
¥ 7936
Clay 花器 マットホワイト 径 約23×高さ 約30cm ZARA CC190077-101
¥ 7936
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 25 cm 幅 20 cm 小さい 2300139
¥ 7936
FOYER 割れない花瓶 フラワーベース インテリア ポリカーボネート シリンダー 高さ 40 cm 幅 12 cm 2300006WH
¥ 7935
LSA (エルエスエー) WICKER VASE H20 TAUPE ブラウン W7xD7xH20cm
¥ 7935
香蘭社 花瓶 ルリ金彩葡萄 瑠璃 18cm R1538-NB61 個
¥ 7935
Kahler ケーラー オマジオ フラワーベース ミニ パール 3個セット H:8cm 16053
¥ 7934
ナハトマン(Nachtmann) ボサノバ フラワーベース クリスタルガラス 28cm 80727 1個入
¥ 7934
大塚硝子 フラワーマーケット Pro 円柱 フラワーベース ハンドメイド 花瓶 高さ30×10cm ブルー 日本製 5594BU-OT
¥ 7934
大塚硝子 フラワーマーケット Pro 円柱 フラワーベース ハンドメイド 花瓶 高さ30×10cm ブルー 日本製 5594BU-OT
¥ 7934
大塚硝子 フラワーマーケット Pro 円柱 フラワーベース ハンドメイド 花瓶 高さ30×10cm ブルー 日本製 5594BU-OT
¥ 7934
宅配袋 15240 小 100枚入
¥ 7932
花台木製 長角板 黒塗り 片面仕上げ飾り台 日本製 (14号：約幅42X奥行26X高さ1.8cm)
¥ 7932
高岡銅器 銅製花瓶 細達磨 8号 103-07 送料無料 送料無料 メーカー直送 期日指定・ギフト包装・注文後のキャンセル・返品不可 ご注文後在庫確認時に欠品の
¥ 7932
高岡銅器 銅製花瓶 蓬莱 天目色 敷板付 102-11 送料無料 送料無料 メーカー直送 期日指定・ギフト包装・注文後のキャンセル・返品不可 ご注文後在庫確認
¥ 7932
ホワイエ(Foyer) AMシリンダーロングBK 12xH20 3u00073BK
¥ 7932
落札価格7939円
146 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！