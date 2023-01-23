『不二貿易 ハンガーラック ナチュラル 幅100cm 高さ147.8cm 木製 12970【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 04時 16分に出品され04月12日 04時 16分に終了予定です。即決価格は7,939円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不二貿易 ハンガーラック ナチュラル 幅100cm 高さ147.8cm 木製 12970



【商品説明】

・サイズ:幅100×奥行45×高さ147.8cm

・原産国:ベトナム

・塗装:ラッカー塗装

・素材・材質:ラバーウッド



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 84.00 cm

重量 : 5.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。