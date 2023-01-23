『Creative ハイレゾ対応 サウンドカード Sound Blaster Audigy Rx PCI-e SB-AGY-RX【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 09時 22分に出品され04月30日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,939円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Creative ハイレゾ対応 サウンドカード Sound Blaster Audigy Rx PCI-e SB-AGY-RX
【商品説明】
・2つのマイク入力端子を搭載、リバーブやピッチシフトなど幅広いマイク用エフェクトをフルコントロールすることができます。
・Dolby Digital/DTS パススルー出力対応
・アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオ マイク入力:24bit/96kHz
・アナログ出力 : 24bit/192kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/7.1ch
・デジタル出力:光(角型)1系統 24bit/44.1・48・96kHz対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・出力端子:ライン/ヘッドホン出力・ライン出力2・ライン出力3・光デジタル出力(角型)
・最大600Ωインピーダンスに対応する
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 19.90 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7939円
503 入札履歴
終了
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