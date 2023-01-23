『エバニュー(EVERNEW) eライン引 B765 陸上競技 球技 学校体育 EKA623 ブルー 青【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 28分に出品され03月26日 07時 28分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ライン幅:5cm/7.6cm(野球・ソフト・フィールド用)
本体サイズ:長さ27cm×幅24cm×高さ80.8cm
自重:2.8kg
生産国:日本
標準容量/概算距離(炭酸カルシウム):約8.5kg/5cm=約510m、エコモード=約850m、7.6cm=約330ｍ
材質=本体:鋼板 タイヤ:EVA発泡 ホイール:ポリプロピレン 車輪径=15cm 吐出しブラシ:チャンネルロールブラシ
機能=ライン吐出し量2段階調節機能付、粉出しストッパー機能付、粉吐出し機能:チャンネルロールブラシの採用により粉を均一に吐出すことができ、より鮮明に、経済的な線引きが可能
ECO機能付:サイドレバーをECOに合わせますとFIELD(5cm)より長くラインを引けるのでとても経済的です。
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落札価格7938円
775 入札履歴
終了
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