『エブロ 1/43 Lenovo チーム インパル SF14 2014 #19 完成品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 11時 21分に出品され03月18日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エブロ 1/43 Lenovo チーム インパル SF14 2014 #19 完成品: 商品のタイトル（編集なし）

【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ エブロ

1/43

Lenovo

チーム

インパル

SF14

2014

#19

完成品