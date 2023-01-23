『エブロ 1/43 Lenovo チーム インパル SF14 2014 #19 完成品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 11時 21分に出品され03月18日 11時 21分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エブロ 1/43 Lenovo チーム インパル SF14 2014 #19 完成品: 商品のタイトル（編集なし）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7938円
711 入札履歴
終了
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