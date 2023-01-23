『ホットウィール マテル ミニカー GJW97 Hot Wheels - 57 T-Bird - Flying Customs - Pink【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 16時 58分に出品され03月13日 16時 58分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ホットウィール マテル ミニカー ホットウイール GJW97 Hot Wheels - 57 T-Bird - Flying Customs - Pink

海外限定品を迅速輸入！5〜15営業日にて発送します。

型番：GJW97

関連：ホットウィール，マテル，ミニカー，ホットウイール