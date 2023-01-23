『「おせち」 北のシェフ 肉料理オードブル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 08時 16分に出品され03月13日 08時 16分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
北のシェフ 肉料理オードブル
洋食・中華専任シェフが織りなす肉料理メニュー
宅配冷蔵区分:03：冷凍
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落札価格7938円
703 入札履歴
終了
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