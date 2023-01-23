『クラシエ ヘアクリエステ トリートメント アクティブ レフィル 詰替用 1500ml×4セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 14時 45分に出品され03月19日 14時 45分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 頭皮・髪質にあわせた ヘアケアを提案

シャンプーとトリートメントはアクティブラインとリペアラインの2ライン。

2ラインを掛け合わせて使用することで、髪質や髪悩みに対応することができます。



洗浄基材「HEA（ヘアー）」配合（シャンプー）

植物由来のアミノ酸系洗浄成分のさっと泡立つ濃密泡で毛髪の摩擦ダメージを予防します。

毛髪内部補修成分「セリシンPPT」配合

繭から抽出されるセリシンPPTが毛髪の空洞化を補修します。

フローラルマリンの香り



アクティブライン

濃密泡処方できしみ感のないサラサラな洗い上がり。

ハリコシのない髪にエアリーな質感を与えはずむサラふわ髪へ（普通肌〜脂性肌）



内容量：1500ml×4個