『ディプティック ミニキャンドル ベ(70g)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 00分に出品され03月24日 01時 00分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ディプティック ミニキャンドル ベ(70g)



【商品説明】

・Scented Candle - Baies (Berries)



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。