『レムノス 掛け時計 ドットクロック アナログ 白 Dot Clock KK15-13 WH Lemnos【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 13時 57分に出品され05月09日 13時 57分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「レムノス(Lemnos)」より引用
【商品名】
レムノス 掛け時計 ドットクロック アナログ 白 Dot Clock KK15-13 WH Lemnos
【ブランド】
レムノス(Lemnos)
【商品説明】
・遠くからでも近くからでも見やすい壁掛け時計
【商品カテゴリ】
掛け時計、壁掛け時計
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 37.20 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7938円
164 入札履歴
終了
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