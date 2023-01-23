『レムノス 掛け時計 ドットクロック アナログ 白 Dot Clock KK15-13 WH Lemnos【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 13時 57分に出品され05月09日 13時 57分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「レムノス(Lemnos)」より引用



【商品名】

レムノス 掛け時計 ドットクロック アナログ 白 Dot Clock KK15-13 WH Lemnos



【ブランド】

レムノス(Lemnos)



【商品説明】

・遠くからでも近くからでも見やすい壁掛け時計



【商品カテゴリ】

掛け時計、壁掛け時計



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。