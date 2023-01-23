『ハクバ メンズバッグ 8ポケットカジュアルショルダー ヨコ型 CS1611 8つのポケットで整理しやすい ショルダーバッグ 街ブラ、お散歩、【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 54分に出品され03月25日 00時 54分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハクバ メンズバッグ 8ポケットカジュアルショルダー ヨコ型 CS1611 8つのポケットで整理しやすい ショルダーバッグ 街ブラ、お散歩、
【商品説明】
・カジュアルシーンで活躍するショルダーバッグ。街ブラ、お散歩、旅行時のサブバッグ等の様々なお出かけシーンに活躍します。
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: レザー
・本体素材は、光沢を抑えたモミシボタイプの合成皮革を使用。重量感のある見た目ですが、軽量タイプ素材を使用してます
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
・除菌対策のウエットティッシュ、マスク等小物の整理に便利な8箇所のポケット付きです
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 22.30 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ハクバ メンズバッグ 8ポケットカジュアルショルダー ヨコ型 CS1611 8つのポケットで整理しやすい ショルダーバッグ 街ブラ、お散歩、
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落札価格7938円
83 入札履歴
終了
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