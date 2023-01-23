『ヒュンメル スニーカー メンズ HM64440 INDIA INK 37(23cm)【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 15時 55分に出品され05月12日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒュンメル スニーカー メンズ HM64440 INDIA INK 37(23cm)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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HM64440

INDIA

INK

37(23cm)