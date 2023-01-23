『クリフ greet 日本製 名刺入れ 名刺ケース 真鍮 本革 clife (グリーン)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 03時 46分に出品され03月27日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クリフ greet 日本製 名刺入れ 名刺ケース 真鍮 本革 clife (グリーン)



【商品説明】

・【原産国】日本（made in osaka）

・【収納】約20枚～25枚

・【素材】本革（姫路産オイルレザーベジタブルタンニンなめし）） / 真鍮

・【規格】サイズ：縦6.5ｃｍ×横10cm×厚さ2cm / 重さ：約34g

・本革と真鍮を組み合わせた大阪のファクトリーブランドclife【クリフ】製作の名刺入れ「greet」

・留め具の種類: バックル



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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