『クリフ greet 日本製 名刺入れ 名刺ケース 真鍮 本革 clife (グリーン)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 03時 46分に出品され03月27日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クリフ greet 日本製 名刺入れ 名刺ケース 真鍮 本革 clife (グリーン)
【商品説明】
・【原産国】日本（made in osaka）
・【収納】約20枚～25枚
・【素材】本革（姫路産オイルレザーベジタブルタンニンなめし）） / 真鍮
・【規格】サイズ：縦6.5ｃｍ×横10cm×厚さ2cm / 重さ：約34g
・本革と真鍮を組み合わせた大阪のファクトリーブランドclife【クリフ】製作の名刺入れ「greet」
・留め具の種類: バックル
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7938円
232 入札履歴
終了
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