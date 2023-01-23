『ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ クロ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 15時 48分に出品され04月03日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ クロ
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: ショルダー， 取り外し可能
・タテ35cmxヨコ20cmxマチ7cm
・ポケットの数:3(外側2/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル×合成皮革
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7938円
516 入札履歴
終了
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