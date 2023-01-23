『【在庫目安：お取り寄せ】 A-DATA Technology AX4U36008G18I-DT50 XPG SPECTRIX D50 TUNGSTEN GREY DDR4-3600MHz U-DIMM 8G…【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 07時 59分に出品され03月29日 07時 59分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 AX4U36008G18I-DT50 A-DATA Technology AX4U36008G18I AX4U36008G18IDT50 A-DATA Technology XPG SPECTRIX D50 TUNGSTEN GREY DDR4-3600MHz U-DIMM 8GB×2 RGB DUAL COLOR BOX