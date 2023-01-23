『ASUS ROG GLADIUS II CORE 1 xホイールUSB有線光学式6200 dpiゲーミングマウスブラックモデル90MP01D【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 55分に出品され03月08日 11時 55分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUS ROG GLADIUS II CORE 1 xホイールUSB有線光学式6200 dpiゲーミングマウスブラックモデル90MP01D
【商品説明】
・OS /システム要件 サポートされるオペレーティングシステム ウインドウズ10、 Windows 10 64ビット、
・スクロール機能 1 xホイール、 色 ブラック、
・タイプ 有線、 インターフェース USB、
・ブランド ASUS、 名前 ROG GLADIUS II CORE 型番 90MP01D0-B0UA00
・追跡方法 光学 最大dpi 6200 dpi、
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7938円
21 入札履歴
終了
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