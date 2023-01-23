『Yealink 広帯域USBヘッドセット IP電話用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 09時 59分に出品され04月28日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Yealink 広帯域USBヘッドセット IP電話用



【商品説明】

・SIP-T41S/T42S/T46S/T48S/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59に対応。

・T41S/T42S/T46S/T48S用:バージョン82以上にアップグレード。

・USBと3.5 mmでノートパソコンやスマートデバイスに接続。



【サイズ】

高さ : 6.35 cm

横幅 : 13.59 cm

奥行 : 15.75 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。