『ウェディングドレス レディース ボートネック 刺繍花柄 姫系ドレス 肩出し 結婚式/二次会/成人式/パーティー/演奏会/発表会/撮影用/お嫁さん/披露宴/花嫁 着痩せ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 38分に出品され03月17日 17時 38分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【素材】：ポリエステル

【カラー】：写真色

【サイズ】：（約）

バ ス ト ：78cm(XS) 80cm(S) 84cm(M) 90cm(L) 94cm(XL) 98cm(2XL)

ウエスト ：60cm(XS) 63cm(S) 67cm(M) 73cm(L) 77cm(XL) 80cm(2XL)



※製造工程の関係上、各採寸箇所実寸(平置き)より【約-3cm?+3cm】程度は誤差の許容範囲とさせて頂いております。