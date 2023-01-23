『山善 天然木 ガーデンラック 3段 (幅76×奥行68×高さ79cm) プランタースタンド MPS-3【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 20時 11分に出品され03月10日 20時 11分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
室内でも屋外でも使える天然木製ガーデンラック3段タイプ。棚板は水はけ、風通しの良いボーダー仕様。耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材であるアカシア材を使用。紫外線による色あせ、雨風によるヤセや割れなどの経年変化が生じます。天然木の性質上、カケ、ささくれ、ひび、反り、入り皮、節部分が生じる場合がございますが木の強度には影響はございません。
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¥ 7935
ガーデンガーデン アイアン シリンダー型花台 3サイズセット 直径30cm/直径25cm/直径20cm アンティークホワイト SS-SPL-6623-WHT
¥ 7935
Welcome Wood ウッドステージ WSF663-CB 3段タイプ 色はカフェブラウン
¥ 7932
ピカ ハーベストフラワースタンド FSA-K93S
¥ 7930
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¥ 7928
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¥ 7924
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¥ 7923
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¥ 7916
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¥ 7915
落札価格7937円
467 入札履歴
終了
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