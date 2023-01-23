『インターコム ミッドランド バイク 見えにくい インカム BT GO ユニバーサル ミッドランド BT TALK対応モデル C1310.11【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 48分に出品され03月22日 22時 48分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【おススメポイント】
ヘルメットのデザインを損なわない「見えない」インカム。
バッテリー・操作系統を含む、全ての機能をヘルメットの内部に格納する
小型ボディタイプ。Bluetoothレシーバーとして、ナビや音楽を聴く、
お一人様ツーリングをお楽しみのお客様や通勤ライダーにおすすめ。
インカム・携帯電話・ナビ等のBluetooth 機器との接続
（通信チャンネル１台）。推奨インカム通信距離50m以下。
【商品詳細】
品番
C1310.11
セット内容
BTGOユニット：1セット
フルフェース用ワイヤードマイク：1個
オープンヘルメット用マイク：1個
USB充電ケーブル：1本
スペアマイクロフォンスポンジ/スペアスピーカー用面ファスナー：1枚
備考
Bluetooth３.0
対応プロファイル：HSP/HFP/A2DP/AVRCP
インターカム通話距離： 最大200m※1
インターカム登録台数：１台
Bluetoothデバイス接続 登録台数 １台（スマートフォン、ナビ等）
通話時間：最大８時間
充電時間：最大 約２時間
防水対応※2
※1 妨害電波が無く、見通しの良い環境下。推奨有効距離は約50mです。
※2 日常生活防水。
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落札価格7937円
957 入札履歴
終了
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