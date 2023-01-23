インターコム ミッドランド バイク 見えにくい インカム BT GO ユニバーサル ミッドランド BT TALK対応モデル C1310.11【2025の人気アイテム】

商品情報

【おススメポイント】



ヘルメットのデザインを損なわない「見えない」インカム。

バッテリー・操作系統を含む、全ての機能をヘルメットの内部に格納する

小型ボディタイプ。Bluetoothレシーバーとして、ナビや音楽を聴く、

お一人様ツーリングをお楽しみのお客様や通勤ライダーにおすすめ。

インカム・携帯電話・ナビ等のBluetooth 機器との接続

（通信チャンネル１台）。推奨インカム通信距離50m以下。





【商品詳細】



品番

C1310.11

セット内容

BTGOユニット：1セット

フルフェース用ワイヤードマイク：1個

オープンヘルメット用マイク：1個

USB充電ケーブル：1本

スペアマイクロフォンスポンジ/スペアスピーカー用面ファスナー：1枚

備考

Bluetooth３.0

対応プロファイル：HSP/HFP/A2DP/AVRCP

インターカム通話距離： 最大200m※1

インターカム登録台数：１台

Bluetoothデバイス接続 登録台数 １台（スマートフォン、ナビ等）

通話時間：最大８時間

充電時間：最大 約２時間

防水対応※2



※1 妨害電波が無く、見通しの良い環境下。推奨有効距離は約50mです。

※2 日常生活防水。