UPSKY 猫のおもちゃ ローラー 4段 ターンテーブル 猫のおもちゃ ボール カラフルなボール3個とベルボール X ターンテーブル インタラクティブ【2024年最新】

商品情報

商品名UPSKY 猫のおもちゃ ローラー 4段 ターンテーブル 猫のおもちゃ ボール カラフルなボール3個とベルボール X ターンテーブル インタラクティブ 子猫 楽しい精神的な物理運動パズルおもちゃUPSKY Cat Toy Roller 4-Level Turntable Cat Toy Balls with Three Colorful Balls and Bell Ball X Turntable Interactive Kitten Fun Mental Physical Exercise Puzzle Toys.ブランド:UPSKY商品サイズ:高さ:8 cm横幅:24.1 cm奥行:24.3 cm 商品番号:色:Gradient Blue素材: