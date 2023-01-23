『UPSKY 猫のおもちゃ ローラー 4段 ターンテーブル 猫のおもちゃ ボール カラフルなボール3個とベルボール X ターンテーブル インタラクティブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 03時 02分に出品され03月25日 03時 02分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名UPSKY 猫のおもちゃ ローラー 4段 ターンテーブル 猫のおもちゃ ボール カラフルなボール3個とベルボール X ターンテーブル インタラクティブ 子猫 楽しい精神的な物理運動パズルおもちゃUPSKY Cat Toy Roller 4-Level Turntable Cat Toy Balls with Three Colorful Balls and Bell Ball X Turntable Interactive Kitten Fun Mental Physical Exercise Puzzle Toys.ブランド：UPSKY商品サイズ：高さ：8 cm横幅：24.1 cm奥行：24.3 cm 商品番号：色：Gradient Blue素材：