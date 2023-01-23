『Murom マーチンゲール首輪 犬用 S M L トライバル 幾何学模様 トレーニング ワイドカラー 子犬 調節可能 高耐久 (トライバル、15~20インチ) 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 19分に出品され03月28日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Murom マーチンゲール首輪 犬用 S M L トライバル 幾何学模様 トレーニング ワイドカラー 子犬 調節可能 高耐久 (トライバル、15~20インチ)Murom Martingale Collar for Dogs Small Medium Large Tribal Geometric Pattern Training Wide Collars Puppy Adjustable Heavy Duty (Tribal， 15-20 inches)ブランド：MUROM商品サイズ：15-20 inches高さ：1.7 cm横幅：3 cm奥行：27.1 cm 商品番号：色：素材：Nylon