『BAEJMJK Dog Dress Bowknot Harness Leash Set for Small Dogs Cats Girl Floral Princess Dog Dresses Cut【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 11分に出品され03月15日 08時 11分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名BAEJMJK Dog Dress Bowknot Harness Leash Set for Small Dogs Cats Girl Floral Princess Dog Dresses Cute Puppy Fruit Clothes Pet Doggy Outfits Spring Summer Breathable Dresses(Blue，Medium)ブランド：BAEJMJK商品サイズ：Medium高さ：3.5 cm横幅：14.2 cm奥行：19.3 cm 商品番号：色：Blue素材：Polyester