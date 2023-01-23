『UPSKY Slow Feeder Dog Bowls Non Slip Puzzle Bowl Interactive Bloat Stop Dog Bowl Anti-Choking Dog Bowl for Small Large Medium Dogs 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 47分に出品され03月05日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名UPSKY Slow Feeder Dog Bowls， Non Slip Puzzle Bowl Interactive Bloat Stop Dog Bowl Anti-Choking Dog Bowl for Small Large Medium Dogsブランド：UPSKY商品サイズ：big高さ：5.7 cm横幅：25.4 cm奥行：25.4 cm 商品番号：色：J-Blue Large素材：Resin