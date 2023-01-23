『Vecomfy Fleece Lining Extra Warm Dog Hoodie in Winter Small Dog Jacket Puppy Coats with Hooded Light【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 00時 56分に出品され04月12日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Vecomfy Fleece Lining Extra Warm Dog Hoodie in Winter，Small Dog Jacket Puppy Coats with Hooded，Light Blue XSブランド：vecomfy商品サイズ：X-Small (Pack of 1)高さ：0.3 cm横幅：12.7 cm奥行：22.1 cm 商品番号：色：Light Blue素材：Polyester