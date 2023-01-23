『Max and Neo Nylon Martingale Collar - We Donate a Collar to a Dog Rescue for Every Collar Sold (X-Small Purple) 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 13時 14分に出品され04月09日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Max and Neo Nylon Martingale Collar - We Donate a Collar to a Dog Rescue for Every Collar Sold (X-Small， Purple)ブランド：Max and Neo商品サイズ：X SMALL高さ：2.5 cm横幅：4.6 cm奥行：18.5 cm 商品番号：色：PURPLE素材：Metal