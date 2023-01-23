『ドギーマン ホワイデントスティック L ハードタイプ 16本×24袋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 07時 10分に出品され03月20日 07時 10分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 歯周の健康を維持する特殊卵黄粉末グロビゲン、天然成分プロポリス配合の中・大型犬用ハードタイプの牛皮ガム。

噛むことでコラーゲンの繊維が歯に絡みつき、歯垢を除去！噛む力が強いワンちゃんでもしっかり噛めて噛み応えのある適度な硬さ。

手から与えやすく、食後やごほうびにも最適。

はじめようおうちデンタル！食後に１本、歯磨き習慣！

しっかりかじれて満足のLタイプ