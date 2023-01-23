『ドギーマン ホワイデントスティック L ハードタイプ 16本×24袋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 07時 10分に出品され03月20日 07時 10分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
歯周の健康を維持する特殊卵黄粉末グロビゲン、天然成分プロポリス配合の中・大型犬用ハードタイプの牛皮ガム。
噛むことでコラーゲンの繊維が歯に絡みつき、歯垢を除去！噛む力が強いワンちゃんでもしっかり噛めて噛み応えのある適度な硬さ。
手から与えやすく、食後やごほうびにも最適。
はじめようおうちデンタル！食後に１本、歯磨き習慣！
しっかりかじれて満足のLタイプ
アーガイルディッシュエバーラスティング・シニア2kg
¥ 7936
療法食 ロイヤルカナン ドッグフード アミノペプチド フォーミュラ 3kg
¥ 7936
ベッツチョイス セレクトバランス エイジングケア チキン 小粒 7才以上の成犬用7kg
¥ 7936
セレクトバランス シニア チキン小粒 7kg
¥ 7936
セレクトバランス ライト チキン小粒 7kg
¥ 7936
ロイヤルカナン 療法食 消化器サポート 低脂肪 ウェット缶 犬用 200g×12個
¥ 7935
ドクターズケア (Drs CARE) 療法食 アミノプロテクトケア 犬用 3KG
¥ 7935
グリニーズ プラス カロリーケア 超小型犬用 2-7kg 60P×2個セット+おやつ詰め合わせセットドッグパラダイス限定セット
¥ 7934
ニュートロ(netro)ナチュラルチョイス犬(NaturalChoiceDog)小型犬用成犬用チキン＆玄米３ｋｇ×2個
¥ 7934
2個セット ニュートロ ナチュラルチョイス プレミアムチキン 小型犬用 成犬用 チキン＆玄米 3kg×2個セット
¥ 7934
ロイヤルカナン 療法食 低分子プロテインライト 犬用 ドライ 3kg
¥ 7933
ペディグリー シニア犬 11歳以上用 ビーフ&チキン&緑黄色野菜 400g×24缶入り ドッグフード・缶詰
¥ 7932
ヒルズ プリスクリプション ドッグフード メタボリックス+モビリティ 小粒 チキン 犬用 特別療法食 3kg
¥ 7932
ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) 柔らか煮込み チキン 85gx24個 (- 85gx24個)
¥ 7931
ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) 柔らか煮込み チキン(ターキー&ダック入り) (- 85gx24個)
¥ 7931
ブラックウッド (blackwood)ドッグフード パピー チキン 7.05kg+国産鹿レッグボーン 1本Mサイズ 犬 無添加 子犬
¥ 7931
(2023年7月1日価格改定)ブラックウッド パピー チキン 7.05kg＋国産鹿ラング20g
¥ 7931
ブラックウッド ドッグフード パピー チキン 7.05kg＋国産鹿肉ジャーキー25g
¥ 7931
落札価格7937円
478 入札履歴
終了
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