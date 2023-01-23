『ハクバ メンズバッグ 8ポケットカジュアルショルダー ヨコ型 CS1611 8つのポケットで整理しやすい ショルダーバッグ 街ブラ、お散歩、【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 57分に出品され03月24日 19時 57分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハクバ メンズバッグ 8ポケットカジュアルショルダー ヨコ型 CS1611 8つのポケットで整理しやすい ショルダーバッグ 街ブラ、お散歩、



【商品説明】

・カジュアルシーンで活躍するショルダーバッグ。街ブラ、お散歩、旅行時のサブバッグ等の様々なお出かけシーンに活躍します。

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: レザー

・本体素材は、光沢を抑えたモミシボタイプの合成皮革を使用。重量感のある見た目ですが、軽量タイプ素材を使用してます

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー

・除菌対策のウエットティッシュ、マスク等小物の整理に便利な8箇所のポケット付きです



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 22.30 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ハクバ

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8ポケットカジュアルショルダー

ヨコ型

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