『ラーキンス Wフェイス バックパック リュック LKPM-16 26L リフレクトワッペン 大容量 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 22時 02分に出品され03月25日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラーキンス Wフェイス バックパック リュック LKPM-16 26L リフレクトワッペン 大容量 ブラック



【商品説明】

・PC収納可

・タテ49cmxヨコ28cmxマチ17cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 本体/ポリエステル、付属/PVCターポリン

・重量:690g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 42.79 cm

奥行 : 51.39 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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