『帆布工房 ハンプコウボウ トートバッグ LINEシリーズ A4対応 3J45 クロ【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 13時 25分に出品され03月10日 13時 25分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
帆布工房 ハンプコウボウ トートバッグ LINEシリーズ A4対応 3J45 クロ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 36.60 cm
奥行 : 39.60 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7937円
485 入札履歴
終了
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