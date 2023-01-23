『帆布工房 ハンプコウボウ トートバッグ LINEシリーズ A4対応 3J45 クロ【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 13時 25分に出品され03月10日 13時 25分に終了予定です。即決価格は7,937円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

帆布工房 ハンプコウボウ トートバッグ LINEシリーズ A4対応 3J45 クロ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 36.60 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 帆布工房

ハンプコウボウ

トートバッグ

LINEシリーズ

A4対応

3J45

クロ