『ハマナカ エコクラフト 250m巻 col.201 ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 38分に出品され03月25日 22時 38分に終了予定です。即決価格は7,936円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り寄せ品
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|ハマナカエコクラフトシリーズには、お米などの穀物の袋、又は牛乳パックの再生紙を使用しております。農薬や肥料の袋は一切使用しておりません。竹や籐に比べて柔軟性があり、切る・割く・接着するなどの加工性に優れています。カゴ、バッグ、小物入れなどアイデア次第で作品づくりの幅が広がります。
|サイズ
|250m巻・巾約15mm
個装サイズ：30.0×30.0×11.0cm
|重量
|個装重量：2600g
|素材・材質
|パルプ（再生紙）100％
|仕様
|こより12本付
|生産国
|日本
|環境にやさしい再生紙100％使用のエコ素材。
ハマナカエコクラフトシリーズには、お米などの穀物の袋、又は牛乳パックの再生紙を使用しております。農薬や肥料の袋は一切使用しておりません。竹や籐に比べて柔軟性があり、切る・割く・接着するなどの加工性に優れています。カゴ、バッグ、小物入れなどアイデア次第で作品づくりの幅が広がります。
商品カテゴリ
商品コード
1103029
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落札価格7936円
899 入札履歴
終了
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