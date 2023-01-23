『ハマナカ エコクラフト 250m巻 col.201 ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 38分に出品され03月25日 22時 38分に終了予定です。即決価格は7,936円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ハマナカエコクラフトシリーズには、お米などの穀物の袋、又は牛乳パックの再生紙を使用しております。農薬や肥料の袋は一切使用しておりません。竹や籐に比べて柔軟性があり、切る・割く・接着するなどの加工性に優れています。カゴ、バッグ、小物入れなどアイデア次第で作品づくりの幅が広がります。

サイズ 250m巻・巾約15mm

個装サイズ：30.0×30.0×11.0cm 重量 個装重量：2600g 素材・材質 パルプ（再生紙）100％ 仕様 こより12本付

生産国 日本



環境にやさしい再生紙100％使用のエコ素材。





※「エコクラフト」はハマナカ株式会社の登録商標です。

※お色はできるだけ商品に近づけるよう表現しておりますが、閲覧環境により実際の色と異なる場合がございますので予めご了承下さい。









ハマナカエコクラフトシリーズには、お米などの穀物の袋、又は牛乳パックの再生紙を使用しております。農薬や肥料の袋は一切使用しておりません。竹や籐に比べて柔軟性があり、切る・割く・接着するなどの加工性に優れています。カゴ、バッグ、小物入れなどアイデア次第で作品づくりの幅が広がります。

fk094igrjs 商品カテゴリ ライフハーモニー その他ライフグッズ（趣味） 手芸・クラフト・生地 楽器、手芸、コレクション 手芸、ハンドクラフト その他手芸、ハンドクラフト用品

商品コード 1103029