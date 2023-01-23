『MEINL Percussion マイネル ミニドゥンベック 4x 7 1/2 Mini Doumbek HE-1018 国内正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 05時 12分に出品され03月05日 05時 12分に終了予定です。即決価格は7,936円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MEINL Percussion マイネル ミニドゥンベック 4"x 7 1/2" Mini Doumbek HE-1018 【国内正規品】
【商品説明】
・アルミニウムボディとシンセティックヘッドを使用した高さ7 1/2"x直径4" サイズのミニダンベック
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。
・リッチでキレのあるサウンドでミニマムサイズながら傑出した素晴らしい仕上がり
・付属品 : チューニングキー
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 14.30 cm
奥行 : 21.30 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7936円
759 入札履歴
終了
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