『アヴィレックス ヴィンテージ調2wayトートバッグ A4収納 ネイビー AX2032【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 01時 29分に出品され04月09日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,936円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アヴィレックス ヴィンテージ調2wayトートバッグ A4収納 ネイビー AX2032
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ35cmxマチ12cm
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・収納可能サイズ: 11-20L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・重量:1130g
【サイズ】
高さ : 7.62 cm
横幅 : 42.93 cm
奥行 : 57.15 cm
重量 : 1.13 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7936円
162 入札履歴
終了
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