『アヴィレックス ヴィンテージ調2wayトートバッグ A4収納 ネイビー AX2032【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 01時 29分に出品され04月09日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,936円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アヴィレックス ヴィンテージ調2wayトートバッグ A4収納 ネイビー AX2032



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ35cmxマチ12cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・収納可能サイズ: 11-20L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー

・重量:1130g



【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 42.93 cm

奥行 : 57.15 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アヴィレックス

ヴィンテージ調2wayトートバッグ

A4収納

ネイビー

AX2032