『テンマクデザイン ステンレスパーコレーター 2.0L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 14時 21分に出品され03月11日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,936円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テンマクデザイン ステンレスパーコレーター 2.0L
【商品説明】
・サイズ(約):16（底面直径）×22（ハンドル含む幅）×21(高）cm（ツル含まず） 板厚：0.8mm
・総重量(約):1，050g 材質:ステンレス304、ガラス Made in China
・適正容量（約）：2L 満水容量（約）：2.5L
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7936円
955 入札履歴
終了
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