ウィンターチェリー レインスーツ 東レエントラント使用レインスーツ 透湿防水 7200 ブルー M【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ウィンターチェリー レインスーツ 東レエントラント使用レインスーツ 透湿防水 7200 ブルー M



【商品説明】

・SIZE:3L ジャケット(肩幅:54.5cm 袖丈:62.5cm 身幅:64.5cm 着丈:77cm)パンツ(ウエスト:68cm 股上:32.5cm わたり幅:39.5cm 股下:77cm 裾幅:25.5cm)

・SIZE:4L ジャケット(肩幅:57.5cm 袖丈:63cm 身幅:68cm 着丈:80cm)パンツ(ウエスト:73cm 股上:34cm わたり幅:42cm 股下:78cm 裾幅:26cm)

・SIZE:L ジャケット(肩幅:51.5cm 袖丈:59cm 身幅:60cm 着丈:74cm)パンツ(ウエスト:63cm 股上:31.5cm わたり幅:35cm 股下:72.5cm 裾幅:23.5cm)

・メイン素材: ナイロン

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【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 25.30 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。