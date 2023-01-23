『ウィンターチェリー レインスーツ 東レエントラント使用レインスーツ 透湿防水 7200 ブルー M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 08分に出品され03月24日 14時 08分に終了予定です。即決価格は7,936円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウィンターチェリー レインスーツ 東レエントラント使用レインスーツ 透湿防水 7200 ブルー M
【商品説明】
・SIZE:3L ジャケット(肩幅:54.5cm 袖丈:62.5cm 身幅:64.5cm 着丈:77cm)パンツ(ウエスト:68cm 股上:32.5cm わたり幅:39.5cm 股下:77cm 裾幅:25.5cm)
・SIZE:4L ジャケット(肩幅:57.5cm 袖丈:63cm 身幅:68cm 着丈:80cm)パンツ(ウエスト:73cm 股上:34cm わたり幅:42cm 股下:78cm 裾幅:26cm)
・SIZE:L ジャケット(肩幅:51.5cm 袖丈:59cm 身幅:60cm 着丈:74cm)パンツ(ウエスト:63cm 股上:31.5cm わたり幅:35cm 股下:72.5cm 裾幅:23.5cm)
・メイン素材: ナイロン
・
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 25.30 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7936円
375 入札履歴
終了
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