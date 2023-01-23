『FOYER 割れない花瓶 フラワーベース インテリア ポリカーボネート シリンダー 高さ 40 cm 幅 12 cm 2300006WH【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 16時 25分に出品され03月18日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FOYER 割れない花瓶 フラワーベース インテリア ポリカーボネート シリンダー 高さ 40 cm 幅 12 cm 2300006WH
【商品説明】
CMR-X09MJF2SPV
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 40.70 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7935円
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終了
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