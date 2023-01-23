『露地栽培 庭木 植木：ドラセナ*ポット 佐川急便【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 07時 16分に出品され04月04日 07時 16分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

露地栽培 庭木 植木：ドラセナ*ポット 佐川急便



【商品説明】

・サイズ 鉢径：約21ｃｍ 樹高：約100ｃｍ(撮影時)

・寒性常緑小高木

・撮影：11月

・科目：リュウケツジュ科／属名：ドラセナ属

・＊北海道・沖縄県・離島へのお届けはできません。



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。