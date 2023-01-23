『露地栽培 庭木 植木：ドラセナ*ポット 佐川急便【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 07時 16分に出品され04月04日 07時 16分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
露地栽培 庭木 植木：ドラセナ*ポット 佐川急便
【商品説明】
・サイズ 鉢径：約21ｃｍ 樹高：約100ｃｍ(撮影時)
・寒性常緑小高木
・撮影：11月
・科目：リュウケツジュ科／属名：ドラセナ属
・＊北海道・沖縄県・離島へのお届けはできません。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔20型 ホワイト〕 約幅20cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕〔代引不可〕
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落札価格7935円
990 入札履歴
終了
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