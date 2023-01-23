『谷村新司 / Shinji Tanimura Selection THE SINGER 春／夏／秋／冬（CD＋DVD） [CD＋DVDセット]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 00時 04分に出品され03月20日 00時 04分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD＋DVDセット 邦楽J-POP 発売日:2015/01/21 販売元:バップ 登録日:2023/02/22 谷村新司 谷村新司 CD 当店厳選セット商品一覧はコチラ 解説:【シリーズまとめ買い】Shinji Tanimura Selection THE SINGER・CD＋DVDセット春〜サクラサク〜／夏〜やくそくの樹の下で〜／秋〜風の時代〜／冬〜夢路〜地球劇場100年後の君に聴かせたい歌×日本の四季”春夏秋冬”！順次リリースした谷村新司出演のBS日テレ番組テーマソング。谷村新司フォークグループ”アリス”として活躍。「昴」「いい日旅立ち」「サライ」など！ソロの活動でも数々の名曲を世に送り出してきた。セット内容商品名：Shinji Tanimura Selection THE SINGER・春〜サクラサク〜（CD＋DVD）谷村新司種別： CD+DVD品番： VPCC-82645JAN： 4988021826457発売日： 20140604商品内容： CD＋DVD 2枚組商品解説： 8曲収録商品名：Shinji Tanimura Selection THE SINGER・夏〜やくそくの樹の下で〜（CD＋DVD）谷村新司種別： CD+映像品番： VPCC-82646JAN： 4988021826464発売日： 20140815商品内容： CD＋DVD 2枚組商品解説： 7曲収録ロングイ