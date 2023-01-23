『コールマン(Coleman) テーブル フォールディングリビングテーブル 90 2000034611【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 12分に出品され03月13日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:使用時/約70×90×41/70(h)cm、収納時/約36×90×9cm
形:長方形
重量:約4.5kg
材質:天板/メラミン樹脂、ポリプロピレン フレーム/アルミニウム、他
90cmのフォールディングテーブル
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落札価格7935円
710 入札履歴
終了
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