『デシグアル リュック(タウン・ビジネス用) 20SAKO02 シルバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 06時 03分に出品され04月01日 06時 03分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル リュック(タウン・ビジネス用) 20SAKO02 シルバー



【商品説明】

・タテ35cmxヨコ28cmxマチ14.5cm

・ポケットの数:4(外側3/内側1)

・留め具の種類: マグネット

・重量:740g



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ デシグアル

リュック(タウン・ビジネス用)

20SAKO02

シルバー