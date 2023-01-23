『デシグアル リュック(タウン・ビジネス用) 20SAKO02 シルバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 06時 03分に出品され04月01日 06時 03分に終了予定です。即決価格は7,935円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル リュック(タウン・ビジネス用) 20SAKO02 シルバー
【商品説明】
・タテ35cmxヨコ28cmxマチ14.5cm
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・留め具の種類: マグネット
・重量:740g
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7935円
972 入札履歴
終了
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