『アルスコーポレーション 高枝電動バリカンDKR 替刃 DKR―30―1【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 08時 00分に出品され04月23日 08時 00分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ DKR―30―1
・全長:370mm
・刃長:300mm
・刃表面処理:ハ―ドクロ―ム仕上げ
・刈込方式:スイングカット方式
・可動刃枚数:10枚刃
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落札価格7934円
65 入札履歴
終了
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