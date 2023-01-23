『アルスコーポレーション 高枝電動バリカンDKR 替刃 DKR―30―1【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 08時 00分に出品され04月23日 08時 00分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ DKR―30―1

・全長:370mm

・刃長:300mm

・刃表面処理:ハ―ドクロ―ム仕上げ

・刈込方式:スイングカット方式

・可動刃枚数:10枚刃