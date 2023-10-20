『James - Laid - Limited Transparent Red Colored Vinyl LP レコード 輸入盤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 12時 37分に出品され05月09日 12時 37分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Laid - Limited Transparent Red Colored Vinyl

アーティスト: James

現地発売日: 2023/10/20

レーベル: Universal Uk



その他スペック:

Limited Edition (限定版)/カラーヴァイナル仕様/輸入:UK