『ヤサカ(Yasaka) 馬林カーボン YM1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 35分に出品され03月03日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤサカ(Yasaka) 馬林カーボン YM1
【商品説明】
・オフェンシブタイプ(シェイクハンド)
・グリップ:ストレート
・サイズ:250×138mm
・スピード目安:10
・合板:5枚・カーボン2枚
・打球感:ハード
・板厚:6.0mm
・重さ:85±5g
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7934円
48 入札履歴
終了
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