『Leadtimes 布団カバー 綿100％ ミントグリーン 掛け布団カバー 寝具セット 枕カバー付き 速乾タイプ 洋式・和式兼用 四季通用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 12時 37分に出品され04月30日 12時 37分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「LTS LEADTIMES」より引用"
【商品名】
Leadtimes 布団カバー 綿100％ ミントグリーン 掛け布団カバー 寝具セット 枕カバー付き 速乾タイプ 洋式・和式兼用 四季通用
【商品説明】
・? セット内容：掛け布団カバー190×210cm １枚；ボックスシーツ150×200×30cm １枚；枕カバー43×63cm 2枚
・? 洗濯方法：洗濯機で洗えます。乾燥機と漂白剤のご使用はお避けください。
・? 特徴：北欧スタイルそしてモダンなデザイン、落ち着いた色とやわらかな感じ、心地良い眠りをもたらします
・? 素材：100％コットン、モダンな外観と快適な肌触りの洗いざらしの綿。
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 31.30 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 1.81 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7934円
777 入札履歴
終了
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