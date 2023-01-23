『KiU (キウ) レインウェア ニュースタンダード レインポンチョ ベージュ はっ水 防水 メンズ レディース 収納袋付き K163-911【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 15時 33分に出品され04月24日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「キウ(Kiu)」より引用"



【商品名】

KiU (キウ) レインウェア ニュースタンダード レインポンチョ ベージュ はっ水 防水 メンズ レディース 収納袋付き K163-911



【商品説明】

・レインコート・ポンチョ



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 23.30 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。