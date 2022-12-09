『Studio One Soul - Studio One Soul LP レコード 輸入盤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 21時 47分に出品され03月19日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Studio One Soul
アーティスト: Studio One Soul
現地発売日: 2022/12/09
レーベル: Soul Jazz Records
その他スペック:
輸入:カナダ
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¥ 7914
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落札価格7934円
651 入札履歴
終了
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