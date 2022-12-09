『Studio One Soul - Studio One Soul LP レコード 輸入盤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 21時 47分に出品され03月19日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,934円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Studio One Soul

アーティスト: Studio One Soul

現地発売日: 2022/12/09

レーベル: Soul Jazz Records



その他スペック:

輸入:カナダ